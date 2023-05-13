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Клотет - после разгрома от ЦСКА: «Доволен тем, как играли мои футболисты»

13 Мая 2023 • 21:29 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Торпедо Москва
окончен

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет на пресс-конференции после матча с ЦСКА (0:3)  дал комментарий по игре.

- В первую очередь я хочу поздравить ЦСКА с победой. ЦСКА играет дома очень хорошо, это очень сильная команда, и у нее только одно поражение на домашнем стадионе. Тем не менее я хочу сказать, что наши игроки хорошо боролись. Несмотря на это, ЦСКА удалось забить три гола. Второй гол вообще у соперника получился отличным. При этом я доволен тем, как играли мои футболисты, и они продемонстрировали лучшие физические показатели в этой игре за весь сезон. Конечно, могли избежать первого и третьего гола, сами себе их привезли, особенно в моменте с третьим голом, когда сами себе привезли пенальти. Можно было просто выбить мяч и избежать этого пенальти. Несмотря на все эти моменты, в течение игры мы не позволяли себе терять голову, продолжали играть. Соперник  был очень силен сегодня. Я считаю, что результат все равно не отражает того, что сегодня было на поле.

- Удивлен, что Иван Енин был на позиции центрального защитника. Мге кажется, он все же поинтереснее смотрелся в полузащите. Не поздно ли вы выпустили Илью Кухарчука? Потому что после его выхода хоть какие-то опасные моменты впереди начали создаваться.

- Енин очень хороший полузащитник, он очень и грамотно играет тактически, поэтому мы попробовали сыграть так. Он играет спокойно и помогал как в защите, так и полузащите. Мы его сегодня так поставили, чтобы сделать проверку на будущее. С «Ахматом» мы сыграли очень плохо в защите, это был очень неприятный результат, поэтому мы сделали такие замены, чтобы сыграть по-другому. Я считаю, что гораздо организованнее сегодня получилось защищаться.

Я согласен с вами, что Кухарчука можно было выпустить раньше, но хочу сказать, что он не тренировался всю неделю полностью с командой, потому что у него была небольшая мышечная травма. Когда он вышел на поле, то сыграл хорошо и показал очень хорошую скорость, он был опасен. Мы могли его выпустить раньше, но просто не стали рисковать.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет
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