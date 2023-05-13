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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА взял реванш у «Торпедо», закрепился на втором месте и оформил вылет «автозаводцев»

13 Мая 2023 • 20:57 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Торпедо Москва
окончен

ЦСКА и «Торпедо» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 13 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

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Протокол игры  
ЦСКА Москва3:0Торпедо Москва
(1:0) Чалов Фёдор5'  
(2:0) Обляков Иван38'  
(3:0) Чалов Фёдор  
Акинфеев ИгорьВиллиан РошаДивеев ИгорьМойзесГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторМедина ХесусОбляков ИванЗаболотный АнтонЧалов Фёдор
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяЛукин МатвейЩенников ГеоргийКарраскаль ХорхеКучаев КонстантинГлебов КириллНабабкин КириллТороп Владислав
Бабурин ЕгорЮзепчук Роман 70' (Эркинов Хожимат ( 70') Шляков ЕвгенийРоганович БоянСамсонов Артём ВладимировичЧурич Марио  40'Орехов АлександрЕнин ИванКараев ДавидТурищев Максим 67' (Рейна Йорди ( 67') Стефанович Илья 67' (Кухарчук Илья ( 67')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичАндре ФилипеЖажа КоэльоСавич ИгорПрошкин ЕгорДовбня АлександрКожемякин ОлегБотнарь Виталий
13 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

После осечки «Спартака» московские «армейцы» получили хороший шанс оторваться от заклятого соперника перед очным матчем. Для реванша («Торпедо» в первом круге сенсационно обыграло ЦСКА) Федотов выбрал традиционное сочетание: пара форвардов Заболотный – Чалов при поддержке Облякова, Гайича и Медины. У «Торпедо» Пепа Клотета из потерь дисквалифицированный Лебеденко, травмированные Рязанцев, Кутепов, Журавлёв и Нетфуллин.

Вопрос по реваншу был закрыт очень быстро. Образцовым получился у ЦСКА первый тайм – качественная игра в атаке, хорошая реализация, «стена» в обороне. Уже на пятой минуте Мойзес выдал простенький кросс, но Роганович почему-то решил оформить скидку на линию собственной вратарской площади. Туда раньше Бабурина прилетел Чалова и аккуратно подсёк мяч над голкипером – 1:0. Далее ЦСКА атаковать продолжил, однако было видно, что максимум не включал.

На следующий отрезок «армейцы» включились под конец тайма. Обляков на дриблинге убрал защитника и покатил Зделару, Саша бил в угол с линии штрафной площади – в броске выручил Бабурин. После навеса Медины головой боднул мяч Дивеев – точно по позиции голкипера. А гол пришёл после отбора в центре поля и быстрой передачи на Чалова. Фёдор стянул на себя внимание, развернулся и по месту центрфорварда вывел на удар Облякова. Иван опередил защитника, проткнув мяч мимо Бабурина – 2:0.

Во втором тайме ЦСКА будто решил поберечь силы. Да, были опасные атаки с фирменными диагоналями (Гайич обязан был замыкать пустой угол), но казалось, что «армейцы» уже так не стараются. Под этим соусом легче жилось «Торпедо». Гости ответил плотным ударом Самсонова со стандарта – кулаками отразил Акинфеев без видимых проблем, и более опасным ударом Орехова с линии штрафной площади. Тут уже Акинфееву пришлось постараться, чтобы в броске выудить мяч из-под перекладины.

Чрезмерную активность «Торпедо» ЦСКА потушил голом. Обляков из-за спины Самсонова выскочил на передачу из глубины, в завершении поразив нижний угол, но порадоваться не успел. Боковой рефери увидел офсайд, а главный с ним согласился. Разгром всё-таки случился, ЦСКА дожал соперника в компенсированное время. Шляков хотел мяч вынести, но вместо этого влупил по ноге Роше. Фёдор Чалов реализовал пенальти - 3:0. А финальной точкой стало удаление Самсонова, придержавшего Облякова. Вторая жёлтая карточка, красная карточка и гости в меньшинстве доиграли последние секунды.

Уверенная победа закрепляет ЦСКА на втором месте, попутно отправляя «Торпедо» в ФНЛ. Пеп Клотет не спас.

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ЦСКА Москва Торпедо Москва
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