ЦСКА взял реванш у «Торпедо», закрепился на втором месте и оформил вылет «автозаводцев»

ЦСКА и «Торпедо» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 13 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

После осечки «Спартака» московские «армейцы» получили хороший шанс оторваться от заклятого соперника перед очным матчем. Для реванша («Торпедо» в первом круге сенсационно обыграло ЦСКА) Федотов выбрал традиционное сочетание: пара форвардов Заболотный – Чалов при поддержке Облякова, Гайича и Медины. У «Торпедо» Пепа Клотета из потерь дисквалифицированный Лебеденко, травмированные Рязанцев, Кутепов, Журавлёв и Нетфуллин.

Вопрос по реваншу был закрыт очень быстро. Образцовым получился у ЦСКА первый тайм – качественная игра в атаке, хорошая реализация, «стена» в обороне. Уже на пятой минуте Мойзес выдал простенький кросс, но Роганович почему-то решил оформить скидку на линию собственной вратарской площади. Туда раньше Бабурина прилетел Чалова и аккуратно подсёк мяч над голкипером – 1:0. Далее ЦСКА атаковать продолжил, однако было видно, что максимум не включал.

На следующий отрезок «армейцы» включились под конец тайма. Обляков на дриблинге убрал защитника и покатил Зделару, Саша бил в угол с линии штрафной площади – в броске выручил Бабурин. После навеса Медины головой боднул мяч Дивеев – точно по позиции голкипера. А гол пришёл после отбора в центре поля и быстрой передачи на Чалова. Фёдор стянул на себя внимание, развернулся и по месту центрфорварда вывел на удар Облякова. Иван опередил защитника, проткнув мяч мимо Бабурина – 2:0.

Во втором тайме ЦСКА будто решил поберечь силы. Да, были опасные атаки с фирменными диагоналями (Гайич обязан был замыкать пустой угол), но казалось, что «армейцы» уже так не стараются. Под этим соусом легче жилось «Торпедо». Гости ответил плотным ударом Самсонова со стандарта – кулаками отразил Акинфеев без видимых проблем, и более опасным ударом Орехова с линии штрафной площади. Тут уже Акинфееву пришлось постараться, чтобы в броске выудить мяч из-под перекладины.

Чрезмерную активность «Торпедо» ЦСКА потушил голом. Обляков из-за спины Самсонова выскочил на передачу из глубины, в завершении поразив нижний угол, но порадоваться не успел. Боковой рефери увидел офсайд, а главный с ним согласился. Разгром всё-таки случился, ЦСКА дожал соперника в компенсированное время. Шляков хотел мяч вынести, но вместо этого влупил по ноге Роше. Фёдор Чалов реализовал пенальти - 3:0. А финальной точкой стало удаление Самсонова, придержавшего Облякова. Вторая жёлтая карточка, красная карточка и гости в меньшинстве доиграли последние секунды.

Уверенная победа закрепляет ЦСКА на втором месте, попутно отправляя «Торпедо» в ФНЛ. Пеп Клотет не спас.