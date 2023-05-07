Президент «Торпедо» не исключил, что Клотет может вернуть отстранённых игроков в команду

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об отстранении главным тренером команды Жозепом Клотетом трёх футболистов. Напомним, ранее в дубль отправились Равиль Нетфуллин, Илья Кутепов и Юрий Журавлёв. Как сообщалось СМИ, Клотет выгнал игроков с тренировки из-за того, что они очень много улыбались.

«Это внутренние процессы. Это решение тренера. При Клотете этих игроков не будет в команде? Нельзя так говорить. Были примеры, когда игрок переходил в молодежную команду, тренировался там, но затем возвращался», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Функционер добавил, что информация про улыбки не соответствует действительности.

После 26 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.