Масалитин: «Если ЦСКА недооценит «Торпедо» - столкнётся с трудностями»

Валерий Масалитин оценил шансы московского ЦСКА добыть очередную победу в официальных матчах, на этот раз – над главным аутсайдером РПЛ, столичным «Торпедо».

«Думаю, если армейцы недооценят «автозаводцев», то испытают в матче трудности. Но если ЦСКА хотя бы один тайм отыграет на своем уровне, то проблем не должно возникнуть», - заявил Масалитин Metaratings, добавив, что «Торпедо» с их обороной очень трудно будет рассчитывать на успех.

Напомним, что в первом круге чемпионата России ЦСКА сенсационно уступил «Торпедо» в «Лужниках» - 0:1.

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