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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фернандес может вернуться в ЦСКА ближайшим летом

10 Мая 2023 • 15:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Бразильский защитник Марио Фернандес может вернуться в ЦСКА ближайшим летом.

По информации Sport24, в московском клубе рассматривают вариант с возвращением Фернандеса, который выступал за «красно-синих» с 2012 по 2022 год. Отмечается, что ЦСКА ведёт переговоры с представителями 32-летнего футболиста.

Напомним, летом прошлого года Фернандес принял решение приостановить карьеру. В декабре защитник вернулся в футбол, перейдя в «Интернасьонал» на правах аренды, а в апреле нынешнего года покинул бразильский клуб по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Фернандес не вернётся в Россию в ближайшее время. В общей сложности защитник провёл за ЦСКА 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес
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