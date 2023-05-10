Бразильский защитник Марио Фернандес может вернуться в ЦСКА ближайшим летом.

По информации Sport24, в московском клубе рассматривают вариант с возвращением Фернандеса, который выступал за «красно-синих» с 2012 по 2022 год. Отмечается, что ЦСКА ведёт переговоры с представителями 32-летнего футболиста.

Напомним, летом прошлого года Фернандес принял решение приостановить карьеру. В декабре защитник вернулся в футбол, перейдя в «Интернасьонал» на правах аренды, а в апреле нынешнего года покинул бразильский клуб по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Фернандес не вернётся в Россию в ближайшее время. В общей сложности защитник провёл за ЦСКА 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.