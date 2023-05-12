Серб из ЦСКА рассказал, что удивило его в России

Сербский легионер московского ЦСКА Саша Зделар поделился мыслями о России. Серб, напомним, выступает за армейцев Москвы с лета 2022 года, последним его клубом до переезда в Россию был белградский «Партизан».

«Меня очень удивил холод в России. Это то, к чему здесь действительно нужно привыкать», - признался игрок пресс-службе своего клуба.

Он пояснил, что до приезда в Россию ему никогда не удавалось сыграть на поле при температуре, которая была на 15 градусов ниже нуля.

«Я тогда как будто умер изнутри», - смеясь добавил серб, пояснив, что в его родной Сербии температура воздуха максимум опускается до минус двух-трёх градусов.

Зделар: «ЦСКА на втором месте, это круто»