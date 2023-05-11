Президент «Торпедо» верит в то, что команда сможет остаться в Премьер-лиге

Президент «Торпедо» Ярослав Савин выразил надежду на то, что «автозаводцам» удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Математические шансы на сохранение места в РПЛ есть. Конечно, верим в это», — цитирует Савина «Матч ТВ».

Кроме того, президент поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «Торпедо» встретится с ЦСКА. Савин верит, что тенденция удачных матчей «автозаводцев» против «армейцев» сохранится. Напомним, что торпедовцы обыграли «красно-синих» в двух последних очных встречах с одинаковым счётом 1:0.

Матч ЦСКА — «Торпедо» состоится в субботу, 13 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени. На данный момент «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 26 проведённых встречах.