Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об успехах «армейцев» и их перспективах в борьбе за серебряные медали РПЛ.

- Для вас была интрига в этом матче, ведь во всех турнирах этого сезона «армейцы» чаще всего проигрывали именно торпедовцам.

- Я не сомневался, что ЦСКА забьет два-три мяча и не пропустит. Все-таки играли со слабой командой. Единственное, были опасения, что «армейцы» могут не настроиться на такого соперника. Мне казалось, что они будут играть расхлябанно, не торопясь. Но с самого начала команда начала играть агрессивно. Это было правильно. Федотов настроил на игру должным образом – футболисты выкладывались полностью.

- ЦСКА - теперь главный претендент на второе место в чемпионате?

- Конечно. «Ростову» еще надо выиграть у «Сочи в этом туре. А это будет непросто. Так что положение у них шаткое. Они тоже хотят зацепиться за призовое место. Но мне кажется, у них не получится. «Спартак» будет на третьем месте, а ростовчане - на четвертом.

- Борьба за серебряные медали будет продолжаться до последнего тура, когда «армейцы» примут «Ростов», или ЦСКА досрочно завоюет серебро?

- Досрочно завоевать не получится. Следующий матч со «Спартаком». Это сложная игра. Тут надо выдержать натиск соперника и добыть хотя бы ничью. Это ведь такая команда, у которой многое зависит от настроения. Конечно, на матч с ЦСКА спартаковцы выйдут агрессивными и нацеленными на победу. Но у ЦСКА есть свои козыри. Оборона сейчас лучшая в лиге. Ну а после этого матча будут еще «Краснодар» с «Ростовом».

- Обляков в роли инсайдера проводит лучший сезон в карьере. С чем это можете связать?

- Он стал играть ближе к атаке. В обороне он не хорош, как в нападении. Он хорошо видит поле и сам что-то придумывает. В защите Обляков совершал много ошибок и даже штрафные привозил. Ему нашли правильное место на поле: правого полусреднего. У него левая нога рабочая, и если есть пространство, он может хорошо пробить. Удар у него неплохой.

- Есть мнение, что Обляков - лучший игрок весны не только в ЦСКА, но и среди всех игроков РПЛ. Вы как считаете?

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- У него удачный сезон. Я тоже так считаю. Он себя нашел и обрел какую-то уверенность, что он что-то может сделать. А технически он оснащен неплохо.

- Чалов вчера обновил свой личный рекорд по голам – 17 за сезон он раньше не забивал. С чем связываете такую результативность?

- Он много забил с пенальти. Но и на острие атаки он чувствует позицию и обретает хорошие качества как форвард.

- У ЦСКА серия без поражений составила 13 матчей. Дальше дерби со «Спартаком». Чего ждете?

- Я не думаю, что ЦСКА может проиграть. В крайнем случае, будет ничья.

- Если сравнивать пропущенные мячи, то преимущество ЦСКА перед «Спартаком» весной колоссальное – 4:18. Да и забили «армейцы» на три мяча больше. Что об этом думаете?

- Не надо смотреть на статистику. Да и то, что «армейцы» сейчас играют лучше «Спартака» - тоже не показатель. Надо посмотреть, как будет себя чувствовать Промес. Он может разыграться. Он сейчас растерял форму, но я все равно опасаетесь Промеса. Он заводной.

Елена Григорьевская