Бабурин прокомментировал вылет «Торпедо» из РПЛ

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался после вылета его команды из Российской премьер-лиги. Напомним, что за три тура до конца чемпионата «Торпедо» лишилось даже теоретических шансов на то, чтобы остаться в элите российского футбола.

«Эмоции ужасные, отвратительные. Неправильно сказать, что мне обидно. Но с теми трансферами, которые у нас были, нам было очень тяжело рассчитывать на что-то более серьёзное в качестве игры», - заявил Бабурин «Матч ТВ».

Также голкипер высказался о том, что на команду повлияли проблемы в обороне.

«Сегодня у нас играли три центральных защитника, которые номинально не являются центральными», - добавил Бабурин.

Ранее Бабурин высказался в защиту действующего тренера «Торпедо», испанца Жозепа Клотета, пояснив, что наставник стал заложником ситуации.