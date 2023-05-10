Агент Дивеева: У Игоря появились новые варианты за рубежом

Агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, Олег Еремин, высказался о ходе переговоров по продлению соглашения со столичным клубом.

Специалист отметил, что переговоры на данный момент находятся в процессе, а их динамика положительная.

«Появились зарубежные варианты, но больше ничего говорить пока не буду. И мы всерьез их не рассматриваем», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.