Артём Самсонов заявил, что футболисты «Торпедо» были отстранены не из-за шуток

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов поделился комментарием об отстранении трёх футболистов от основной команды. Напомним, новый главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет перевел в дубль Равиля Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлёва.

«Конечно, я общаюсь с ребятами, которых отстранили от тренировок. Я не в курсе, что там именно произошло и почему. Но ребята остались в структуре клуба, они тренируются с молодежкой», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Футболист признался, что не видел, как игроков удалили из командного чата, а по поводу отстранения из-за шуток и улыбок — это полный бред.

После 26 туров «Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков.