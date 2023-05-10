Пономарёв уверен, что ЦСКА не отдаст второе место в РПЛ

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что подопечные Владимира Федотова в этом сезоне уже точно не отдадут второе место в Премьер-лиге.

«Полагаю, «Спартак» всё же будет в тройке, а «Ростов» - четвертым. В общем-то процесс пошел. У армейцев (после «Зенита») самая собранная команда, более надежная и стабильная. Второе место они не отдадут», - цитирует Пономарёва портал Rusfootball.

Напомним, что в последний раз на данный момент армейцы Москвы уступали в официальных матчах аж 5 марта. Тогда команда проиграла на выезде «Сочи» Курбана Бердыева - 0:2.

На данный момент ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 51 очком.

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