Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв уверен, что ЦСКА не отдаст второе место в РПЛ

10 Мая 2023 • 22:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что подопечные Владимира Федотова в этом сезоне уже точно не отдадут второе место в Премьер-лиге.

«Полагаю, «Спартак» всё же будет в тройке, а «Ростов» - четвертым. В общем-то процесс пошел. У армейцев (после «Зенита») самая собранная команда, более надежная и стабильная. Второе место они не отдадут», - цитирует Пономарёва портал Rusfootball.

Напомним, что в последний раз на данный момент армейцы Москвы уступали в официальных матчах аж 5 марта. Тогда команда проиграла на выезде «Сочи» Курбана Бердыева - 0:2.

На данный момент ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 51 очком.

Ловчев: «Видно, что Владимир Федотов – хозяин своей команды»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
23:25 · Россия. Премьер-лига
Дьяков уверен, что «Зенит» выиграл бы РПЛ и с другим тренером
23:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» анонсировал церемонию награждения команды официально
23:07 · Россия. Премьер-лига
Бушманов допускает, что Дуарте просто ошибся при выборе команды
22:56 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Из-за отсутствия игровой практики Бакаев потерял себя»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв уверен, что ЦСКА не отдаст второе место в РПЛ
21:52 · Россия. Премьер-лига
Гранат рассказал, при каком условии сезон для «Спартака» станет провальным
21:33 · Россия. Премьер-лига
Комличенко признался, что после возвращения в Россию был за границей только по работе
21:16 · Россия. Первая лига
«Ленинградец» первым из Второй лиги подал заявку в Первую лигу
21:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Переживаю за «Пари НН», борются в каждом матче»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Химки» вообще не жалко, пускай вылетают»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: Когда пришёл Йоканович в «Динамо», сразу понял, что нового шанса не будет
20:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба обратился к травмированному Магкееву
20:14 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Химки» — единственная команда на вылет, которую не жалко
20:07 · ФНЛ-2. Группа 1
В РФС объявили о реформе Второй лиги
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Сейчас «Локомотив» уже играет в своё удовольствие»
Все новости
Рекомендуем