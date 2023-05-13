Федотов: «Сегодня получили достойного, очень неприятного соперника»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Торпедо» (3:0) дал комментарий по игре.

- Сегодня вы практически играли без замен. Замена была Карраскаля фактически в самом конце. Вы готовите эту команду в этом составе с прицелом на Кубок и оставшиеся игры? У вас такой сыгранный состав, что вы уже не хотите сейчас ничего особо менять?

- Было всё гармонично. Не то, что не хотелось. Всё складывалось, счет 2:0 всегда вызывает такое чувство расслабленности. Здесь все было под контролем. Не хотелось делать резких движений. Плюс еще у нас есть время для восстановления к следующему матчу, поэтому ничего не трогали, оставили все, как есть. Ребята хорошо справлялись с теми задачами, которые перед ними ставились.

- ЦСКА сегодня победил на классе. Вы сказали, что сегодня играли гармонично. А были ли какие-то моменты по ходу игры, которыми вы остались недовольны?

- После гола, быстрый гол, который нас должен был наоборот чуть раскрепостить в плане футбола. А здесь, наоборот, мы после гола приходили в себя, медленно двигали мяч, нам требовалось какое-то время, чтобы вернуться в игру, чтобы команда играла. Вот здесь этот момент, какой-то небольшой не то, что расслабленности. Казалось, это должен был толчок для более созидательных действий, но нам требовалось время, чтобы эти действия приводить в порядок. Что после первого гола, что после второго гола. Я отдам должное сопернику, он, несмотря на положение, перекроил так состав, поставил на скорость, в обороне выпустил непрофильных защитников. Надо признать, они хорошо известные, но быстрые. Здесь много наших начинаний в линии обороны, и вся команда хорошо давила и хорошо прессинговала на максимальных скоростях, команда работала, пытались быстро переходить в атаку. Мы сегодня получили достойного, очень неприятного соперника.