Деменко не верит, что «Торпедо» в матче с ЦСКА способно на сенсацию

Бывший российский футболист Максим Деменко оценил расклад сил перед игрой 27 тура РПЛ, в рамках которой друг с другом встретятся московские ЦСКА и «Торпедо».

«Уверен, ЦСКА не позволит «Торпедо» преподнести сенсацию. Понятно, что «Торпедо будет биться, стараться, но ЦСКА сегодня одержит победу», - уверенно заявил «Газете.Ру» Деменко.

Напомним, что ЦСКА идёт на втором месте, у армейцев Москвы 51 очко, клуб не проигрывает в официальных матчах с 5 марта. «Торпедо» же замыкает турнирную таблицу, набрав за предыдущие 26 матчей 13 очков.

Прямая трансляция матча стартует в 19:00, время московское.