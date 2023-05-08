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«Ярослав Савин? С такими людьми тяжело расставаться нормально» — Талалаев

08 Мая 2023 • 18:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о президенте московского «Торпедо» Ярославе Савине.

«Я пожелал родному клубу удачи в развитии. Все. Просто на тот момент представителем клуба был этот человек. С такими людьми тяжело расставаться нормально. Ему желаю удачи», — сказал Талалаев YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Напомним, 50-летний Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 по март 2023 года. На данный момент «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. Подмосковные «Химки» располагаются на одну строчку выше, опережая столичный клуб на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Андрей Талалаев Ярослав Савин
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