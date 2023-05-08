«Ярослав Савин? С такими людьми тяжело расставаться нормально» — Талалаев

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о президенте московского «Торпедо» Ярославе Савине.

«Я пожелал родному клубу удачи в развитии. Все. Просто на тот момент представителем клуба был этот человек. С такими людьми тяжело расставаться нормально. Ему желаю удачи», — сказал Талалаев YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Напомним, 50-летний Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 по март 2023 года. На данный момент «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. Подмосковные «Химки» располагаются на одну строчку выше, опережая столичный клуб на четыре балла.