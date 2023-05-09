Пономарёв: «Возраст Набабкина? Для защитника это нормально»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном продлении трудового договора защитника Кирилла Набабкина с «красно-синими».

«Мне он нравится как игрок. Возраст? Для защитника это нормально. В наше время 30 лет считалось серьезным возрастом, где бы ты не играл. Раньше были скоростные крайние нападающие, и было тяжело играть. А сейчас нет никого», — приводит слова Пономарёва издание «Спорт-Экспресс».

36-летний футболист выступает за ЦСКА с 2009 года. В нынешнем сезоне Набабкин принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

ЦСКА сохранит Набабкина