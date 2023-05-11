Таранов: «Бразильцы в ЦСКА пахали, их тоже иногда выворачивало наизнанку»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением об экс-наставнике «красно-синих» Валерии Газзаеве.

Напомним, что в период работы Газзаева с «красно-синими» за ЦСКА выступало больше количество бразильских игроков. По словам Таранова, тренер ко всем своим подопечным на тренировках относился одинаково.

«Те же бразильцы пахали, их тоже иногда выворачивало наизнанку. Карвальо сходил с дистанции, потом возвращался — куда деваться», — цитирует Таранова Metaratings.

Таранов выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 44 матча, в которых забил один гол.