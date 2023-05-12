Агент Дивеева объяснил неубедительную игру защитника ЦСКА

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился комментарием о неубедительной игре своего клиента.

«Чудес не бывает, Игорь пропустил полгода из-за травм. Представляете себе, что такое игровой тонус? Нужно поиграть, как минимум, два-три месяца, чтобы набрать те кондиции, в которых Дивеев находился до травмы. Поэтому все эти ошибки объяснимы», — цитирует Ерёмина Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и записал на свой счет один голевой пас.

После 26 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, набрав 51 очко.