Агент: «Приоритет для Щенникова — остаться в РПЛ»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом 32-летний футболист покинет московский клуб, за который он выступает на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

По словам агента, Щенникову важно остаться в РПЛ, однако сторона футболиста готова рассмотреть и предложения от клубов из ближнего зарубежья.

«Конечно, для нас важно остаться в РПЛ, это приоритет, но ближе к лету картина будет ясна. Сейчас не понятно, что будет с командами: где-то смениться тренер, уйдут те или иные игроки. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Щенников провёл за ЦСКА пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.