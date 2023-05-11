Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Приоритет для Щенникова — остаться в РПЛ»

11 Мая 2023 • 11:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом 32-летний футболист покинет московский клуб, за который он выступает на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

По словам агента, Щенникову важно остаться в РПЛ, однако сторона футболиста готова рассмотреть и предложения от клубов из ближнего зарубежья.

«Конечно, для нас важно остаться в РПЛ, это приоритет, но ближе к лету картина будет ясна. Сейчас не понятно, что будет с командами: где-то смениться тренер, уйдут те или иные игроки. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Щенников провёл за ЦСКА пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Сергей Пушкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
12:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Оганесян — о своих целях: «Появляться как можно чаще на поле, прогрессировать и забивать»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Халилович — о Дзюбе: «Это прекраснейший игрок, по-прежнему один из лучших»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Приоритет для Щенникова — остаться в РПЛ»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Сёмин — лучший российский тренер»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Локомотиву» сейчас не найти нападающего лучше Дзюбы»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом» 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Зенит» выполнил свою задачу на сезон»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Антич: «Хотелось бы получить российское гражданство, чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Локомотив» в следующем году будет претендовать на самые высокие места»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Я всё ещё мечтаю играть за сборную Бразилии»
10:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения
09:59 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» верит в то, что команда сможет остаться в Премьер-лиге
09:28 · Россия. Премьер-лига
Антич: «Кокорин сможет заиграть в «Фиорентине», если захочет» 3
09:26 · Россия. Премьер-лига
Чернов - о матче с «Зенитом»: «Ошибка Селихова никак на игру не повлияла»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, что нужно «Спартаку» для попадания в топ-3 РПЛ
Все новости
Рекомендуем