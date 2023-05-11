Масалитин считает продление контракта ЦСКА с Щенниковым бессмысленным

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил возможное продление контракта между армейским клубом и его воспитанником Георгием Щенниковым.

«Пришел грустный момент – пора расставаться, хоть Щенников воспитанник клуба. Свое лучшее время Георгий отдал ЦСКА, но пришло время уходить», - цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне на счету Щенникова лишь пять появлений на поле в составе клуба – и это в обоих турнирах – в Премьер-лиге и в Кубке России. Результативными действиями 32-летний игрок не отметился. На взрослом уровне Щенников выступает в ЦСКА с 2009 года.

«Посмотрим объективно — Щенников почти не играет, лишь травмируется, попадает в лазарет и находится на скамейке запасных», - добавил Масалитин.

Контракт Щенникова с ЦСКА действует до конца текущего сезона.

Агент: «Приоритет для Щенникова — остаться в РПЛ»