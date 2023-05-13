Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «армейцев» с «Торпедо».

- Думаете, «Торпедо» сможет что-то предложить своим болельщикам в этом дерби?

- У команды есть теоретический шанс остаться в РПЛ, но команда всё равно вылетит. Сейчас клубу надо думать о будущем, решать, что делать с составом. Может, там появятся новые игроки. У ЦСКА другая ситуация, команду ждут пять финалов без права на ошибку. ЦСКА – фаворит этой игры, ребята показывают хорошую и стабильную игру. Видимо, в первом круге команда недонастроилась и проиграла, сегодня такого случится не должно.

- Ждёте разгромной победы ЦСКА?

- Всё зависит от первого тайма. Если к перерыву «красно-синие» будут вести в два мяча, то вполне возможно. Может, станут показывать более позиционный футбол. Две-три замены в перерывы я бы не стал исключать, впереди ждут тяжёлые игры.

- Ждёте основной обоймы?

- Думаю, что команда начнёт игру основным составом, в дальнейшем будут ориентироваться по счёту. Сюрпризов в нашем чемпионате хватает.

- Так понимаю, что «Торпедо» вы уже отправили в Первую Лигу.

- «Химки» и «Торпедо» прилично начудили в чемпионате. По футбольному эти две команды должны вылетать. Футбол должен наказывать за такие аспекты. Если у вас не было ресурсов для игры в РПЛ, зачем надо было выходить? Толком не укрепились перед сезоном.