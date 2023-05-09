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Игроку «Торпедо» наложили девять швов после травмы на тренировке

09 Мая 2023 • 22:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

С бразильским легионером московского «Торпедо» Жажей случилась неприятная история – на тренировке он столкнулся лбом с партнёром по команде в борьбе за верховой мяч и получил неприятную травму – рассечение лба. После этого игроку наложили девять швов.

«На тренировке между игроками произошло столкновение, Жажа повредил лоб. Несчастный случай на тренировке. То, что это драка - абсурд, и не более. С ним все в порядке», - заявил «РБ Спорт» агент игрока Нено Хеновес.

22-летний Жажа – зимний новичок «Торпедо», на данный момент у него в активе пять матчей за столичную команду, в которых он пока не отличался голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жажа
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ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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