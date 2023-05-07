Стефанович: В оставшихся матчах «Торпедо» должно играть для болельщиков

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович ответил на вопрос о мотивации команды в оставшихся матчах сезона.

«Футбол должен приносить удовольствие нам и болельщикам. Поэтому мы должны играть, в первую очередь, для них в этих оставшихся играх, примерно как второй тайм с «Ахматом», — цитирует Стефановича Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в десяти матчах за «Торпедо», в которых забил четыре мяча.

После 26 туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. До зоны стыковых матчей столичному клубу не хватает девять баллов.