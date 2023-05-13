Борис Игнатьев раскритиковал работу Клотета в «Торпедо»

Бывший тренер сборной России, футбольный эксперт Борис Игнатьев порассуждал о работе Жозепа Клотета у руля московского «Торпедо».

«Полагаю, Клотет плохо понимает ситуацию в российском футболе и не знает возможностей игроков. Он пытался не объединять их, а резать по живому», - рассказал Игнатьев «Матч ТВ».

Жозеп Клотет официально возглавил «автозаводцев» в конце марта.

«Команду, что идёт на последнем месте, надо объединять вокруг полководца. Дальше последнего места же ничего нет», - добавил эксперт.

Напомним, что «Торпедо» - первая команда, которая уже точно покинет РПЛ по окончании текущего сезона. К этому «автозаводцев» привело сегодняшнее разгромное поражение от ЦСКА – 0:3. После него москвичи уже никаким способом не смогут добраться до 14-й строчки – она, напомним, даёт право отстоять честь в стыковых матчах с клубом из Первой лиги, занявшим третье место.