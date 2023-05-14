Полузащитник «Торпедо» Енин: Выступление клуба в этом сезоне — провал

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне.

Напомним, что за три тура до конца чемпионата «черно-белые» лишились шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге.

Игрок считает выступление его команды провалом, и нужно в первую очередь начинать с себя, а уже потом задавать вопросы другим.

«ейчас вся команда хочет, чтобы «Торпедо» вернулось обратно в РПЛ. Сможем ли мы это сделать — покажет следующий сезон», - приводит слова Енина «Чемпионат».

Напомним, что «Торпедо» провело всего один сезон в элитном футбольном дивизионе России.