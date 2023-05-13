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Федотов - о формате Кубка: «Кубок возьмём, тогда скажем»

13 Мая 2023 • 22:16 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Торпедо Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Торпедо» (3:0) вспомнил прошлый матч с «автозаводцами» и пообещал выиграть кубок.

- Есть понимание того, как постараться в следующем сезоне минимизировать провальчики, которые были в этом сезоне до перерыва? С 12-го по 16-й тур - это было…

- Согласен.

- Устами болельщика глаголет истина. В прошлом матче с «Торпедо» не совсем удачно сыграли. Вы, готовясь к этой игре, обращали внимание на то, что было в октябре?

- Это как один из видов мотивации - поражение от команды. Какие еще могут быть слова? Нужно отвечать за эти поражения, их было два, еще и кубковое, когда мы немного экспериментировали. Казалось, пропустили со стандарта. То, что мы столкнулись, мы об этом говорили о том моменте. Немного неправильно к этому отнеслись, хотя все виды мотивации были предприняты. Но для нас опыт и для футболистов опыт. Для некоторых вызов в сборную был первым. На тот момент еще не хватало сыгранности, было много новичков после ухода целой группы игроков стартового состава. Это не позволило. Мы создавали моменты, но их не реализовали. Это футбольный бог, который четко чувствует настрой команды, не дает в верных ситуациях забить гол. Так тоже было. Мы создали достаточно моментов, чтобы уйти от поражения и даже выиграть этот матч. Но не получилось.

- На неделе будет кубковая игра «Урала» и «Краснодара». Кого хотите в соперники?

- На всё воля божья. Здесь так получается, что «Краснодар» - серьезная команда. В финал выйдут те, которые заслуживали на протяжении всего турнира. Здесь по финалу соперников не выбирают. Здесь нужно быть готовыми на 300%.

- Кубковый формат вам нравится?

- Кубок возьмем, тогда скажем.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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