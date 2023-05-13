Пономарёв: «Если бы «Зениту» не помогали, ЦСКА претендовал бы на первое место»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Торпедо».

По мнению ветерана, ЦСКА значительно превосходит своего соперника в классе и одержит убедительную победу со счётом 2:0 или же 3:0. Также Пономарёв заявил, что если бы нынешнему лидеру чемпионата России «Зениту» не помогали, «красно-синие» сейчас бы боролись за первую строчку турнирной таблицы.

«У нас все линии даже лучше, чем в «Зените». Петербуржцам помогают много, поэтому отрыв такой большой. «Армейцы» бы претендовали на первое место точно, но второе место будет наше», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. От «Зенита» «красно-синие» отстают на 13 баллов. Свой ближайший матч против «Торпедо» «армейцы» проведут сегодня, 13 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.