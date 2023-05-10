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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев назвал главного претендента на серебро РПЛ

10 Мая 2023 • 19:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы команд в борьбе за второе место в РПЛ по итогам текущего сезона. По его мнению, самый очевидный фаворит на «серебро» - столичный ЦСКА, который не проигрывает в официальных матчах с 5 марта.

«Сейчас ЦСКА – главный претендент на второе место. Но думаю, что в матче со «Спартаком» именно красно-белые победят», - пишет Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что дерби «Спартака» и ЦСКА пройдет в рамках 28 тура РПЛ на «Открытие Арене». На данный момент плотность команд, занимающих места со второго по четвёртое высока. ЦСКА идёт на втором месте с 51 очком, «Ростов» - на третьем, 50 очков. Замыкает первую четвёрку «Спартак», 49 очков.

Ловчев считает, что Дзюба — лучший российский игрок РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
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