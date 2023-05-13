Клотет извинился перед болельщиками после вылета «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет на пресс-конференции после матча с ЦСКА (0:3) порассуждал о будущем.

- Показалось сегодня, что вы специально тренировали тактику игры, потому что по сравнению с «Ахматом» было мало разрывов между линиями, и команда выглядела более компактно.

- Я согласен с вами. Когда мы анализировали игру с «Ахматом», мы увидели много неправильных моментов в организации игры, в тактике, что нам хотелось поменять, поэтому мы хорошо поработали на этой неделе, чтобы добавить организации в игре против ЦСКА, уверенности. Тактику подбирали специально под ЦСКА. Игра в пять защитников, я считаю, это был лучший выбор против схемы 3-5-2, у нас Юзепчук и Боян подключались по флангам и помогали, Самсонов и Шляков играли компактно в центре и не давали разрывать зоны. Получилось сделать гораздо более организованную игру, чем у нас это было на прошлой неделе. Несмотря на все это, считаю, что сегодняшний итоговый результат не соответствует тому, что происходило на поле. Со вторым голом могу только поздравить ЦСКА, но первого и третьего гола мы могли избежать и просто сами себе их привезли.

- Вы остаетесь на следующий сезон с «Торпедо»?

- Когда я только пришел в команду, я знал, конечно, что это серьезный вызов - оставить команду в Премьер-лиге, и шансы были очень маленькими. Что мне понравилось - это видение владельцев клуба, официальных лиц, которые рассказали мне, что они хотят построить. Я понимал, что войду в эту команду, и это мне также поможет на следующий сезон. Несмотря на это, мы все тяжело работали, чтобы постараться оставить «Торпедо» в Премьер-лиге. Но для меня было важно также понять, как клуб вообще оказался в этой ситуации. Возможно, было сложно было так сразу было сложно перейти из Первой лиги в высшую и соперничать с командами, у которых класс стал выше. В футболе такое случается, когда тебе приходится сделать шаг назад, чтобы потом сделать большой шаг вперед. Если это произойдет, что мы все-таки упадем вниз сейчас, я вижу два пути. Первое - это точно понять, почему мы оказались в такой ситуации. Мы сможем использовать эти знания, чтобы лучше подготовиться к новому сезону, построить команду под первый дивизион. Сейчас мы уже знаем, что такой РПЛ. Если мы сделаем этот шаг назад, мы сделаем его с высокоподнятой головой, развивая «Торпедо», чтобы показывать игру команду для вас, построить рабочую культуру в нашей команде, думать профессионально и выявлять лучшие идеи и все ценности, усилия и коллективизм, чтобы внедрить его для будущего продвижения клуба. У нас не получилось оставить «Торпедо» в Премьер-лиге, но мы используем время для того, чтобы понять, что случилось. Мы сделали шаг назад, но будем работать над ценностями, чтобы внедрить все возможное, чтобы шагать вперед к успеху. Мы много работали с руководством. У нас хорошая рабочая атмосфера в команде. Если вы придете в «Лужники», сами увидите, что команда тренируется, старается полностью отдавать себя, прикладывать максимум усилий на тренировках. Когда мы выходим на поле, то выходим, чтобы отдать всё, что у нас есть, зная, что есть вещи, которые будут очень важны для нас в следующем сезоне. Мы извиняемся перед фанатами, но во всех последних играх команда выходила и билась до последнего. Не знаю, что происходило до этого, потому что я пришел всего несколько игр до этого. Сейчас время планировать команду, нужно заложить каике-то базисы, чтобы понять, как мы будем дальше всё это выстраивать. У нас хорошая группа игроков, которые бились за «Торпедо» и фанатов. Несмотря ни на что, я хочу оставаться с командой и продвигать клуб. Я понимаю, что моя настоящая работа начнется уже после 3 июня. Нам нужно быть уверенными, что мы сделали этот первый шаг вперед, чтобы «Торпедо» было здесь снова. Мы уходим с высокоподнятой головой, изучим уроки, чтобы вернуться. Может быть, в следующий раз с ЦСКА мы покажем уже другой результат.