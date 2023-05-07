Федотов: Пока не хочу влиять на переговоры Дивеева с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о продлении соглашения между московским клубом и защитником Игорем Дивеевым. Ранее сообщалось, что игрок близок к уходу из команды.

«Могу ли я повлиять на переговоры Дивеева с ЦСКА по новому контракту? Пока бы мне не хотелось применять эти методы. Как мы тут повлияем? Мы не участвуем в этих процессах. Мы взаимодействуем с игроком», — цитирует наставника «Чемпионат».

Напомним, Игорь Дивеев стал игроком «армейцев» в 2019 году. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне игрок обороны отметился двумя голами.