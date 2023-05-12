Артём Самсонов: «Мистер Клотет – хороший тренер»

Один из лидеров московского «Торпедо» Артём Самсонов оценил работу испанца Жозепа Клотета на посту главного тренера «автозаводцев».

«Мистер Клотет — хороший тренер, но не мне решать, останется ли он в клубе. Лично мне нравится с ним работать», - цитирует игрока «РБ Спорт».

При Жозепе Клотете «Торпедо» пока одержало лишь одну победу в РПЛ – это случилось в прошедшем апреле в домашней игре против воронежского «Факела» (2:0).

Ранее Самсонов заявил, что не покинет свой любимый клуб даже в случае вылета в Первую лигу. А к этому подопечные Жозепа Клотета в этом сезоне очень близки – у клуба всего лишь 13 очков, отставание от 14 места, что даёт право сыграть в стыковых матчах – девять баллов.