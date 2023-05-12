Дивеев продлит контракт с ЦСКА — названа новая зарплата защитника

Защитник Игорь Дивеев продлит трудовой договор с ЦСКА.

Как сообщает Rusfootball, «армейцы» достигли договоренности с 23-летним футболистом команды о новом соглашении, которое будет рассчитано до лета 2026 года. По сведениям источника, новый оклад Дивеева составит два с половиной миллиона евро. Кроме этого, игрок получит бонус за подписание договора в размере двух миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дивеев провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

