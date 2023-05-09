Шалимов назвал фаворита за второе место в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-наставник многих российских клубов Игорь Шалимов рассказал, какую команду считает фаворитом в борьбе за серебряные медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«На мой взгляд, ЦСКА играет даже с запасом, чувствуется мощь. Именно «армейцы» фавориты в борьбе за второе место», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Владимира Федотова за четыре тура до конца национального первенства располагаются на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Ростов» на один балл.

В следующием туре столичный клуб на своём поле сыграет против «Торпедо». Игра состоится 13 мая.