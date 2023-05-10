Кутепов ответил на вопрос, может ли он вернуться в основу «Торпедо» после отстранения

Илья Кутепов вошёл в тройку игроков, которые недавно были отстранены главным тренером «Торпедо» Жозепом Клотетом. Защитник ответил на вопрос, есть ли у него возможность вернуться в основу.

«Не знаю. Сейчас уже не думаю, что это возможно - мой контракт заканчивается летом. Но могу говорить только за себя. У Журавлёва и Нетфуллина соглашения действуют дольше, у них ещё есть возможность вернуться», - сказал Кутепов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Кутепов также отметил, что вся ситуация зависит от руководителей «Торпедо» и тренерского штаба.

Добавим, что «Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Кутепов сообщил о ссылке в молодёжку «Торпедо»