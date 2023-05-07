Мухин: «Жаль, что Щенников уходит»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал информацию об уходе защитника Георгия Щенникова из московского клуба. Ранее агент защитника Сергей Мухин заявил, что игрок покинет команду по истечении сезона.

«Печально, что Жора уходит. Всё-таки он легенда — сколько лет в ЦСКА… За последнее время мы стали близко общаться, сблизились», — цитирует Мухина «Чемпионат».

Ранее наставник «красно-синих» Владимир Федотов объяснил, что стороны приняли решение расстаться из-за повышенного травматизма игрока.