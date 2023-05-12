Игрок ЦСКА заявил, что в команде не обсуждают возвращение Фернандеса

Защитник столичных армейцев Милан Гайич заявил, что в его команде не сильно обсуждают возможное возвращение в клуб защитника Марио Фернандеса. По его словам, игроки ЦСКА больше думают о том, что в конце сезона они могут завоевать трофей – Кубок России, а также стать серебряными призёрами РПЛ.

«Знаю, каким игроком для ЦСКА был Фернандес, но в команде мы не обсуждаем его возвращение. Больше концентрируемся на своей игре – мы в этом сезоне занять высокое место в чемпионате России и выиграть кубок», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Марио Фернандес стал свободным агентом в апреле нынешнего года, причина тому – личные причины. Последним клубом в его карьере на данный момент был бразильский «Интернасьонал».