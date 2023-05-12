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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА заявил, что в команде не обсуждают возвращение Фернандеса

12 Мая 2023 • 20:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
Через 20 ч. 56 мин.

Защитник столичных армейцев Милан Гайич заявил, что в его команде не сильно обсуждают возможное возвращение в клуб защитника Марио Фернандеса. По его словам, игроки ЦСКА больше думают о том, что в конце сезона они могут завоевать трофей – Кубок России, а также стать серебряными призёрами РПЛ.

«Знаю, каким игроком для ЦСКА был Фернандес, но в команде мы не обсуждаем его возвращение. Больше концентрируемся на своей игре – мы в этом сезоне занять высокое место в чемпионате России и выиграть кубок», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Марио Фернандес стал свободным агентом в апреле нынешнего года, причина тому – личные причины. Последним клубом в его карьере на данный момент был бразильский «Интернасьонал».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Милан Гайич
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ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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