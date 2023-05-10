Кутепов: «Знаю, что в команде были те, кого ситуация с отстранением возмутила»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал об общении с одноклубниками на тему своего отстранения.

Напомним, ранее от работы с основной командой были отстранены три футболиста «Торпедо». Помимо Кутепова, в молодёжку были отправлены Равиль Нетфуллин и Юрий Журавлёв.

Кутепов признался, что не знает, почему при новом главном тренере Жозепе Клотете он перестал выходить на поле.

«Мы переписываемся с Егором (Бабуриным) и другими ребятами. Конечно, обсуждали и эту тему. Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с отстранением возмутила», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «автозаводцев» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 26 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.