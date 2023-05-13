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Клотет объяснил отсутствие Савичева

13 Мая 2023 • 21:55 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Торпедо Москва
окончен

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет на пресс-конференции после матча с ЦСКА (0:3) дал комментарий по отсутствию на тренерской скамье Николая Савичева.

- По какой причине сегодня отсутствовал Савичев?

- Я видел новости, которые были опубликованы. Мы сейчас создаем новый департамент, чтобы дальше двигаться в новом сезоне, развиваться. Мы все полностью отдаем свой профессионализм и навыки на пользу «Торпедо». Кое-что было неправильно написано в опубликованной новости, это не мое решение и не решение игроков. Я очень рад, что Николай Николаевич помогает клубу в селекции, чтобы готовиться к следующему сезону.  Это еще одно доказательство того, что мы думаем о том, что нас ждет впереди. Некоторые вещи были определены до того, как я сюда пришел.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Николай Савичев Жозеп Клотет
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