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Федотов оценил травму Роши

13 Мая 2023 • 22:07 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Торпедо Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Торпедо» (3:0) дал комментарий по игре и состоянию здоровья Виллиана Роши.

- Если бы Роша сегодня получил желтую карточку, то пропустил бы важнейший матч со «Спартаком». Не было ли боязни, или была установка какая-то?

- Такое всегда в футболе присутствует, доля случая. Но понимали, он уже на трех карточках достаточно длительное время. Это позволяет ему правильно своевременно перемещаться, грамотно играть, оказывается, можно это делать без грубых нарушений правил.

- На большом экране было видно, что Роша держится за колено после 80-й минуты. Как его здоровье?

- Да нет, всё нормально. Я думаю, что он за колено держался после пенальти, когда ему попали. Это футбол, контактный вид спорта. Я думаю, что он немного подыграл. Я думаю, что это ушиб, он сразу вызывает такие достаточно болезненные ощущения. Но это со временем проходит. Они настоящие мужчины, поэтому быстро приходят в себя.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Виллиан Роша
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