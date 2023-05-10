В «Торпедо» высказались об информации об отстранении Савичева

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев высказался об информации об отстранении помощника тренера Николая Савичева от работы с основной командой.

Ранее СМИ сообщили, что отстранение было принято по решению главного тренера Жозепа Клотета.

Ганичев отметил, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

«Николай Николаевич — легенда нашего клуба. Он входит в тренерский штаб «Торпедо». В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что «Торпедо» за четыре тура до конца РПЛ замыкает турнирную таблицу, отставая от зоны стыков на десять баллов.