Агент Дивеева — о новом контракте с ЦСКА: «Идут непростые переговоры»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о вероятном продлении контракта игрока с «армейцами». Ранее сообщалось, что 23-летний футболист подпишет новое соглашение с «красно-синими», которое будет рассчитано до 2026 года.

«Надо у источника спросить, откуда они это прочитали. Я занимаюсь этим вопросом и не в курсе ничего такого. Идут непростые переговоры, но они идут. На какой стадии находятся? На средней», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

В текущем сезоне Дивеев сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас. Нынешний контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.