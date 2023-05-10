Ловчев: «Видно, что Владимир Федотов – хозяин своей команды»

Бывший спартаковец, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил работу Владимира Федотова – наставника столичного ЦСКА. Напомним, что под его руководством армейцы за весну совершили скачок с пятого места в турнирной таблице РПЛ – на второе, а также пробились в Суперфинал Кубка России по футболу.

«Особенно в сегодняшнем ЦСКА я выделю тренера Федотова. Видно, что он – полноправный хозяин своей команды — вне зависимости от статуса футболистов он принимает в ней решения», - пишет Ловчев в телеграм-канале.

Как добавил эксперт, у Федотова футболисты либо прибавляют, либо достигают своего прежнего уровня. Особенно Ловчев отметил Ивана Облякова, ставшего одним из лучших игроков РПЛ при Федотове и Антона Заболотного, который вернулся на свой прежний уровень.

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