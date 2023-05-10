Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Видно, что Владимир Федотов – хозяин своей команды»

10 Мая 2023 • 19:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Бывший спартаковец, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил работу Владимира Федотова – наставника столичного ЦСКА. Напомним, что под его руководством армейцы за весну совершили скачок с пятого места в турнирной таблице РПЛ – на второе, а также пробились в Суперфинал Кубка России по футболу.

«Особенно в сегодняшнем ЦСКА я выделю тренера Федотова. Видно, что он – полноправный хозяин своей команды — вне зависимости от статуса футболистов он принимает в ней решения», - пишет Ловчев в телеграм-канале.

Как добавил эксперт, у Федотова футболисты либо прибавляют, либо достигают своего прежнего уровня. Особенно Ловчев отметил Ивана Облякова, ставшего одним из лучших игроков РПЛ при Федотове и Антона Заболотного, который вернулся на свой прежний уровень.

В 27-м туре РПЛ ЦСКА примет дома «Торпедо».

Ловчев назвал главного претендента на серебро РПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Ловчев Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
20:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба обратился к травмированному Магкееву
20:14 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Химки» — единственная команда на вылет, которую не жалко
20:07 · ФНЛ-2. Группа 1
В РФС объявили о реформе Второй лиги
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Сейчас «Локомотив» уже играет в своё удовольствие»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Видно, что Владимир Федотов – хозяин своей команды»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Комличенко высказался о лучшем тренере в своей карьере
19:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал главного претендента на серебро РПЛ
19:31 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться
19:24 · Россия. Премьер-лига
В «Алании» опровергли новость о неготовом стадионе для РПЛ
19:17 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о российских игроках: Никто никуда из РПЛ не уедет
19:09 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о «Спартаке»: Они вылезают со дна только при помощи всяких Левниковых и Безбородовых 1
18:59 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил перспективы Кутепова
18:55 · Россия. Премьер-лига
Семшов спрогнозировал будущее «Зенита»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Сазонов находит позитив в стыках игроков «Динамо»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался об уходе из молодёжной сборной России
Все новости
Рекомендуем