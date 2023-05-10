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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «ЦСКА второе место уже не отпустит»

10 Мая 2023 • 13:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о борьбе за второе место в текущем розыгрыше чемпионата России.

После 26 туров вторую строчку занимает ЦСКА, опережающий третий «Ростов» на одно очко. Следом идёт «Спартак», отстающий от «армейцев» на два балла. По мнению Канчельскиса, «красно-синие» серебро уже не упустят.

«ЦСКА забрался высоко сейчас — второе место уже не отпустят. «Спартак» будет бороться за третье-четвёртое место», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 13 мая против последней команды лиги «Торпедо». Начало — в 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Канчельскис
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ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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