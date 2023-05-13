ЦСКА уже ведёт в матче против «Торпедо» после быстрого гола Чалова

В заключительном на сегодня матче 27-го тура Премьер-лиги ЦСКА играет против «Торпедо». Уже на первых минутах хозяева поля вышли вперед благодаря грубейшей ошибке противника. Боян Роганович в своей штрафной непонятно куда головой отбросил мяч, и Фёдор Чалов оказался первым у линии вратарской, проткнув его мимо голкипера в сетку. Счет стал 1:0. На эту минуту ЦСКА отрывается от ближайших соперников на четыре очка и закрепляется на втором месте. А вот «Торпедо» в случае поражения оформит вылет в Первую лигу.

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