Полузащитник ЦСКА Мухин: «Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о признании колумбийского игрока московской команды Хорхе Карраскаля лучшим дриблёром мира по версии международного центра спортивных исследований (CIES).

Напомним, что в этом рейтинге Карраскаль превзошёл таких известный футболистов, как Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Рафаэл Леау («Милан»), Лерой Сане («Бавария») и Лионель Месси («ПСЖ»).

«Мы как узнали об этом, удивились. Конечно, поздравили Хорхе. Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках — техничный, очень резкий. Непонятно, что от него ждать», — приводит слова Мухина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Карраскаль провёл за ЦСКА 30 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.