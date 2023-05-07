Нападающий «Торпедо» Стефанович рассказал о работе с Клотетом

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович поделился впечатлениями от работы с главным тренером Жозепом Клотетом.

«Работать с Клотетом — очень интересный опыт для всех. Я впервые работаю под руководством иностранного тренера. И это первая вещь, с которой сейчас столкнулись многие футболисты. Лично для себя выношу много полезных вещей», — приводит слова Стефановича Sport24.

По поводу отстраненных от команды игроков нападающий заявил, что адекватно к этому относится, он никогда не судил тренеров, ведь у каждого свое видение ситуации.

В нынешнем сезоне Стефанович забил четыре мяча в десяти встречах за столичный клуб.