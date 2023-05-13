Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «армейцев» с «Торпедо».

- Думаете, «Торпедо» сможет что-то предложить своим болельщикам в этом дерби?

- Это не совсем дерби. Дерби это игры со «Спартаком» и «Динамо», а «Торпедо» сейчас находится в разобранном состоянии. У команды нет мотивации, а у ЦСКА она есть – клуб борется за второе место, в десяти матчах не проигрывает. У ЦСКА больше шансов на победу, но на игру всё равно надо настраиваться серьёзно. Мы помним, что произошло в первом круге в «Лужниках». У ЦСКА осталось четыре игры в чемпионате, четыре финала. Сегодня надо побеждать, тем более фактор домашнего стадиона никто не отменял. Дам 80% на победу ЦСКА.

- ЦСКА ждёт четыре условных финала и один настоящий.

- Если всё сложится, для ЦСКА это будет суперсезон. Федотов поставил неплохую игру, все игроки на поле выполняют свои функции. Команда показывает хороший результат.

- Фактически вы назвали «Торпедо» аутсайдером в сегодняшнем матче. Думаете, можно на такую встречу выпустить не самых основных игроков?

- Ни в коем случае. Сейчас команда живёт в недельном цикле, так что футболисты основного состава должны находиться в тонусе. Все успевают восстанавливаться, команда будет приобретать ещё больше сыгранности.

- Не верите, что «Торпедо» останется в РПЛ?

- Жалко, что команда с таким именем в этом году уйдёт в ФНЛ. Если вернутся в следующем году, будет хорошо. Они точно вылетят. Не в этом туре, так в следующем.