Московское «Торпедо» вылетело из Российской премьер-лиги. «Автозаводцы» лишились даже математических шансов на место в стыковых матчах.

Сегодня, 13 мая, подопечные Жозепа Клотета в матче 27-го тура Российской премьер-лиги потерпели разгромное поражение от ЦСКА со счётом 0:3.

«Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Отставание от 14-й позиции, на которой располагается футбольный клуб «Пари НН», составляет десять баллов и при этом у команды из Нижнего Новгорода есть игра в запасе.

«Торпедо» осталось провести три игры: против «Динамо», «Локомотива» и «Оренбурга».