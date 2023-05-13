Чалов побил свой личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов превзошёл свой личный рекорд по голам в Российской премьер-лиге за один сезон.

Форвард столичного клуба отметился забитым мячом на пятой минуте матча 27-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо». Таким образом, этот гол стал 16-м в нынешнем сезоне для 25-летнего футболиста. Также на его счету три результативные передачи партнёрам по команде.

В сезоне-2018/19 Чалов 15 раз распечатывал ворота соперников. Для этого ему понадобилось провести все 30 игр.

Прямая текстовая трансляция столичного дерби проходит на сайте Liveresult.ru.