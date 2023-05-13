ЦСКА приблизился к победе в матче 27-го тура Премьер-лиги против «Торпедо». Уже на первых минутах Фёдор Чалов наказал соперника за грубую ошибку в обороне, а незадолго до перерыва «красно-синие» удвоили перевес. На сей раз Чалов ассистировал одноклубнику, пробросив мяч в центр штрафной, куда ворвался Иван Обляков и в касание пробил мимо голкипера «Торпедо». Счет стал 2:0, ЦСКА имеет отличные шансы оторваться от «Ростова» и «Спартака» в таблице, а вот «автозаводцы» близки к вылету в Первую лигу. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Обляков удвоил перевес ЦСКА в матче с «Торпедо»
|ЦСКА Москва
|Торпедо Москва
2-й тайм
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